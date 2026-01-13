Il ds del Torino Petrachi torna da ex allo Stadio Olimpico e parla ai microfoni di Mediaset

Le parole del ds:

Sul mercato:

“Sazonov, Asslani e Nkounkou sono sul mercato. Abbiamo tirato una linea nello spogliatoio e sappiamo quello che dobbiamo fare. Siamo in 32 e qualcuno deve uscire affinché qualcuno entri, c’è una lista di rispettare. È un gioco a incastro e gennaio è difficile. Conosciamo i ruoli in cui dobbiamo intervenire”.

Sulla voce di mercato su Cabral:

“È una cosa di mercato che non ha avuto riscontro, non stiamo cercando un attaccante”. Il ritorno a Roma? C’è spirito di rivalsa? “Ho vissuto un anno importante a Roma, si sono fatti 70 punti e da quel giorno non li ha più fatti nessuno in campionato. Credo di aver dato il 100% di me stesso, ho un ottimo ricordo. Ora penso al Torino, penso di dare anche più del 100% perché ho tanta voglia di rivalsa”