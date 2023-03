Petardi e bottiglie contro gli agenti, un ferito

Il Corriere della Sera (R. Fr) – Il Viminale aveva lanciato l’allarme per l’alto rischio di scontri collegati al derby di ieri pomeriggio e per questo motivo erano stati schierati oltre 1.500 uomini delle forze dell’ordine attorno allo stadio Olimpico. Un poliziotto è rimasto ferito alla testa non in modo grave da una bottiglia lanciata dagli ultrà romanisti, attestati davanti ai bar sul lungotevere Maresciallo Diaz, nel corso della sassaiola proprio contro il cordone di sicurezza. A scatenarla l’ingresso di un gruppo di tifosi laziali dal varco d’accesso in largo Lauro De Bosis. Fra loro sembra anche rappresentanti del West Ham.