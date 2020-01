Fonseca ha chiesto un vice Dzeko all’altezza. I favoriti del tecnico sono Mertens e Mariano Diaz, ma la pista più agevole porta a Petagna. Per accontentare il tecnico però prima la Roma deve cedere Kalinic. Nelle ultime ore per il croato si è palesata l’opzione Newcastle. Petrachi proverà a piazzare in Premier anche Nzonzi e Perotti. Se invece dovesse arrivare un’offerta convincente per Under i giallorossi rimpiazzerebbero il turco con Politano. Lo riporta Il Corriere della Sera.