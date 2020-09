Pescara, Sebastiani: “Ho un accordo con la Roma per Riccardi, abbiamo già stabilito tutto”

Sfuma definitivamente Alessio Riccardi al Napoli. Il giovane calciatore, classe 2001, doveva essere inserito insieme ad Under nella trattativa con il Napoli per Milik, ma si trasferirà invece al Pescara. Il presidente del club che milita in Serie B, Daniele Sebastiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV, queste le sue parole:

“Ho un accordo con la Roma per Riccardi. Abbiamo già stabilito tutto, penso che i primi giorni della prossima settimana il ragazzo sarà a Pescara. L’obiettivo è quello di fare un grande campionato”.