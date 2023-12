Il Tempo (M. Cirulli) – Continua la preparazione della Roma a Trigoria in vista della quindicesima giornata di campionato che vedrà i giallorossi affrontare all’Olimpico la Fiorentina. Dopo due giorni di sedute con il gruppo ha svolto una seduta personalizzata Kumbulla. Il difensore centrale prosegue infatti il suo percorso riabilitativo dopo l’operazione al crociato, con carichi di lavoro alternati tra campo, insieme ai compagni, e allenamenti individuali. Il resto dell’organico si è invece esercitato sotto gli occhi di Mourinho che, oltre all’ormai lungodegente Smalling, avrà a disposizione tutti i giocatori per la delicata sfida con la Fiorentina, che aprirà a una serie di scontri diretti che aspettano i giallorossi tra dicembre e gennaio. E proprio in vista del primo impegno dell’anno nuovo la Roma ieri ha annunciato l’inizio della vendita libera per la gara contro la Cremonese, in precedenza già acquistabili grazie al pacchetto che comprendeva, oltre all’ottavo di finale di Coppa Italia anche il big match contro l’Atalanta del 7 gennaio.