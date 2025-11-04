Nel mondo del calcio, dove le relazioni tra giocatori e allenatori spesso si celano dietro dichiarazioni diplomatiche, Diego Perotti ha scelto la via della trasparenza. L’ex attaccante della Roma, protagonista della seconda era giallorossa sotto la guida di Luciano Spalletti, ha raccontato senza filtri il suo vissuto nel format “Calcio Selvaggio”, regalando uno spaccato autentico del suo rapporto con i tecnici avuti in carriera.

Durante l’intervista, Perotti ha confessato un dato sorprendente: “Ho litigato con 13 su 15 allenatori.” Un’ammissione che rivela il temperamento acceso dell’argentino, ma anche la complessità delle dinamiche nello spogliatoio.

Inevitabile, a quel punto, la domanda su Luciano Spalletti, il tecnico toscano che ha guidato la Roma in una delle sue fasi più intense e competitive. La risposta di Perotti è stata schietta: “Col mister ho litigato, e pure di brutto,” ha dichiarato. “Penso siano pochi quelli che non hanno litigato con lui.”

Eppure, dietro il conflitto, emerge una profonda stima professionale. “Per me rimane forte. Se dovevo entrare in campo, mi ammazzavo per lui. Poi magari non ci parlavamo.” ha aggiunto Perotti, delineando un rapporto fatto di tensione, rispetto e dedizione.