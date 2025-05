Diego Perotti, ex attaccante della Roma, è tornato a parlare dei giallorossi in occasione della Padel Stars Cup. Ai margini dell’evento, l’argentino ha condiviso il suo punto di vista sulla stagione della squadra capitolina, sul futuro di alcuni giocatori chiave e sulle speranze di qualificazione in Champions League.

Parlando dell’eventualità che la Roma possa tornare tra le grandi d’Europa, Perotti ha espresso il suo desiderio da tifoso:

“Da tifoso, penso di sì, me lo aspetto. Ma so che purtroppo non dipende da noi. Dobbiamo sperare che il Venezia ci dia una mano. Dopo la rimonta che ha fatto, la Roma se lo merita”.

Un bilancio stagionale che, secondo l’ex numero 8, è più che positivo:

“Assolutamente sì. Nessuno pensava che si potesse arrivare a questa situazione in classifica. Il gruppo è riuscito a ribaltare una situazione complicata e il mister è stato molto bravo. Domani c’è una partita per culminare questa rimonta”.

Perotti ha poi speso parole di stima per Matías Soulé, talento argentino accostato alla Roma e considerato una pedina importante per il futuro:

“Sì, l’ho sempre detto, anche quando magari la situazione era diversa e il livello non era quello che i tifosi si aspettavano. Ho sempre avuto fiducia in lui: è uno dei pilastri su cui la Roma dovrà fare affidamento in futuro”.

Infine, un pensiero su Leandro Paredes, centrocampista argentino tornato protagonista in maglia giallorossa:

“Mi auguro che rimanga. Si tratta di un giocatore di esperienza, ha vinto il Mondiale e la Copa America. Dà quel pizzico di esperienza e tanta qualità. Mi è sempre piaciuto, lo conosco da quando era un ragazzino”.