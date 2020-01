Perotti recupera, Mkhitaryan no

Perotti e Mirante vogliono esserci per il derby. L‘esterno argentino punta ad una convocazione, ma gli allenamenti per convincere Fonseca sono soltanto tre. Stessa situazione per il portiere che sta smaltendo una contusione alla spalla, ma dovrebbe farcela. Niente da fare per Mkhitaryan che proverà a stringere i denti, ma molto probabilmente sarà costretto ad assistere al match dalla tribuna. La speranza di Fonseca è quella di vederlo contro il Sassuolo il primo febbraio. Continua il recupero di Zaniolo che con la testa è all’Europeo. Le chance di esserci sono realisticamente poche, ma il giocatore lavora giorno per giorno sperando in un recupero lampo. Lavoro individuale per Zappacosta e Pastore. Il terzino si allena stabilmente sul campo e punta a giocare una gara ufficiale tra marzo e aprile. Vicino il recupero del Flaco che ha quasi smaltito del tutto l’edema osseio. Lo scrive Il Tempo.