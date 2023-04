Perotti nostalgico per la Roma: “Mi manchi da morire. Senza calcio non sono felice” – FOTO

Se i giocatori passati per la Roma si innamorano del club un motivo ci sarà. Tra questi c’è anche Diego Perotti. L’argentino ha sempre dimostrato il suo forte attaccamento ai colori giallorossi e alla città. Oggi il “Monito” ha voluto condividere sui social tutta la sua nostalgia della Roma e del calcio con dei scatti in maglia giallorossa: “Mi manchi da morire. Senza te non c’è felicità”, con una emoji del pallone nell’ultima frase. Insomma una dedica alla Roma e al pallone vista la situazione dell’attaccante, attualmente svincolato dopo l’ultima esperienza alla Salernitana.