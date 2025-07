Alcuni giocatori, anche quando salutano il campo, restano impresse nella memoria dei tifosi. E Diego Perotti è certamente uno di quei giocatori che a Roma hanno lasciato il segno, tra gol pesanti e giocate di classe. Oggi l’argentino compie 37 anni e il club giallorosso non ha mancato l’occasione per celebrarlo con un pensiero speciale.

La società ha pubblicato un messaggio di auguri tramite il profilo ufficiale Instagram, accompagnato da una foto del fantasista con la maglia giallorossa: “Buon compleanno, Diego”, si legge nel post. Perotti ha vestito la maglia della Roma dal 2016 al 2020, totalizzando 106 presenze in Serie A e realizzando 26 reti. Un bottino importante, arricchito da momenti rimasti nel cuore dei tifosi, come il gol qualificazione in Champions contro il Qarabag.

Oggi “El Monito” festeggia da ex, ma con l’affetto intatto di una piazza che non dimentica chi ha saputo emozionarla.