Perotti in pole per la sinistra. Cetin piace al Galatasaray

La decisione definitiva Fonseca la prenderà soltanto questa mattina, ma nelle ultime ore sembra che Perotti sia in vantaggio su Mkhitaryan per il posto di esterno sinistro offensivo. A destra ci sarà Zaniolo, al centro Pellegrini, che dovrà fare attenzione perché diffidato. Sul fronte mercato invece si muove qualcosa in uscita: su Mert Cetin c’è l’interesse del Galatasaray. La Roma sta riflettendo, perché vorrebbe cedere Juan Jesus in questa sessione e continuare a far crescere il turco, che però, anche in chiave nazionale, ha bisogno di giocare. Il Galatasaray lo vorrebbe in prestito per sei mesi, ma la sensazione è che a Trigoria ne siano poco convinti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.