Perotti: “E’ stata una decisione difficile venire al Fenerbahce, ma giusta. Da gennaio a Roma ho passato un periodo difficile”

Per Diego Perotti, fresco di trasferimento al Fenerbahce, è stempo di conferenza stampa di presentazione. L’ex giocatore della Roma ha parlato dell’ultimo periodo vissuto nella Capitale. Queste le sue parole:

“È stata una decisione difficile per me venire qui da Roma, ma credo di aver preso la scelta giusta. L’atmosfera qui è molto simile al Sud America e a squadre come il Boca Juniors: tutta questa passione mi ha conquistato. Ho 32 anni e ho avuto la possibilità di venire in una squadra come il Fenerbahçe dalla Roma: volevo anche cogliere questa opportunità. A Roma da gennaio ho passato un periodo difficile. Negli ultimi 2-3 giorni del mercato estivo tutto è diventato chiaro e abbiamo preso una decisione, così sono venuto qui“.