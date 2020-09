Diego Perotti e Justin Kluivert erano presenti questa mattina a Villa Stuart. Per l’argentino esami strumentali – come riporta Jacopo Aliprandi – per l’infortunio rimediato a Cagliari. L’olandese può sorridere: oggi effettuerà la visita medica per tornare a Trigoria dopo che il doppio tampone aveva dato esito negativo.