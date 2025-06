L’arrivo di Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma è ormai dato per certo, ma non mancano i pareri autorevoli che invitano alla cautela. Tra questi c’è quello di Giorgio Perinetti, ex dirigente giallorosso, che ha commentato la scelta del club capitolino in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX.

“Di Gasperini alla Roma penso tutto il bene possibile. Il ciclo all’Atalanta è stato fantastico, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Ora aveva voglia di cominciare da un’altra parte”, ha dichiarato Perinetti, sottolineando la bontà della scelta tecnica. L’ex direttore sportivo ha poi evidenziato il ruolo giocato da Claudio Ranieri, figura centrale nell’attuale assetto societario romanista: “Ranieri l’ha catturato e guiderà la Roma nei prossimi anni”.

Tuttavia, Perinetti non nasconde qualche preoccupazione legata ai tempi di ambientamento del nuovo tecnico: “All’Atalanta ha avuto un ciclo lungo, l’unico timore è che la Roma possa avere un po’ fretta. Gasperini avrà bisogno di tempo e ci sarà anche l’inevitabile confronto con Ranieri, che ha fatto una cavalcata straordinaria”. Una riflessione lucida che mette in guardia sul bisogno di continuità e pazienza per costruire un progetto vincente.