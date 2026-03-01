Il big match per la qualificazione in Champions League tra Roma e Juventus finisce in parità.

A fine partita il portiere della Juventus ,Perin che ha sostituito Di Gregorio, ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue parole:

Sulle rimonte delle ultime partite:

“Ovviamente dimostriamo che abbiamo carattere. Se riuscissimo a diventare più concreti non dovremmo fare queste rimonte. Ma sotto il punto di vista del carattere non ci possono dire niente.”

Sulla corsa Champions:

“La Roma sarebbe potuta andare a -7 ma invece siamo solo a -4 e in caso di parimerito con la vittoria dell’andata saremmo davanti, ma non c’è solo la Roma”