Carles Perez è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. L’esterno ex Barcellona ha parlato al sito del club giallorosso, esprimendo la sua soddisfazione per questo trasferimento. Queste le sue parole:

“So che lascio una società molto importante come il Barcellona, ma arrivo in un club altrettanto importante come la Roma. Sono molto felice e non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con in compagni“.