Perez: “Arriviamo alla sfida col Siviglia con molta fiducia. Loro sono forti, ma può succedere di tutto”

Carles Perez, attaccante della Roma, è stato intervistato da AS ed ha parlato anche della sfida al Siviglia di giovedì sera. Queste le sue parole:

Com’è stato giocare partite a un ritmo frenetico dopo il lockdown dovuto al COVID-19?

È stato forte. Non solo per le partite, arrivavo da ritmi di allenamenti meno intensi al Barça e il cambiamento in Italia è stato travolgente. Qui corriamo molto e non ci fermiamo mai.

Sei andato da solo a Roma?

Sì, perché all’inizio mio padre rimase con me per un po’, ma tornò a Barcellona una settimana dopo. Ho trascorso tre mesi da solo, senza uscire di casa, allenandomi al mattino e al pomeriggio e il resto del tempo giocando alla PlayStation.

E adattarsi al calcio italiano è stato facile?

Ho pensato sarebbe stato più difficile di quello è stato. Sono molto contento e ritengo di aver scelto bene la destinazione. La proposta di Paulo Fonseca è di giocare a calcio. La differenza che ho notato rispetto alla Liga è che in Serie A hai molto più tempo per pensare quando hai la palla in piedi.

La Roma non ha raggiunto l’obiettivo della Champions League e ha dovuto accontentarsi di un posto in Europa League per il prossimo anno…

La squadra è molto contenta della serie di risultati con cui è ha finito la Serie A. Quando abbiamo visto che l’accesso alla Champions League era complicato, il nostro obiettivo è diventato quello di qualificarci per l’Europa League e lo abbiamo raggiunto con la quinta posizione finale.

Giovedì, gli ottavi di finale di Europa League, affronterete il Siviglia. Che tipo di gara sarà?

Arriviamo alla sfida ​​con molta fiducia grazie alla buona serie di risultati. Il fatto di giocare con cinque giocatori dietro ci sta dando molta sicurezza. Al Barça ho giocato contro il Siviglia e ho visto alcune delle loro partite in questa stagione. La verità è che sono molto forti, ma alla fine si gioca in gara singola su un campo neutro e tutto può succedere.

A Roma ha giocato 16 partite tra Serie A e Europa League, ha segnato due gol e ha dato tre assist. Sei contento del ruolo da protagonista che hai?

Sì, naturalmente. La scorsa stagione giocavo nella Seconda Divisione. È successo tutto molto rapidamente e sono molto contento di come è andato il mio primo anno in Serie A, in particolare il livello che ho mostrato dopo l’interruzione dovuta al Coronavirus. E c’è ancora l’Europa League. A livello personale penso di meritare più minuti di quanti ne abbia avuti, ma siamo molti giocatori e tutti molto bravi.

Hai seguito il Barça in televisione da quando sei partito?

Onestamente no. Ho visto solo l’intera partita di Champions League contro il Napoli.