Perché nella Roma di Fonseca non possono giocare insieme Dzeko e Mayoral?

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – La staffetta a Braga ha funzionato alla perfezione: prima è andato dentro Dzeko, poi ha lasciato il posto a Borja Mayoral, ma entrambi sono stati capaci di griffare la partita a fuori con il proprio marchio personale. E cioè il gol. L’alternanza funziona, almeno così sembra.

E andrà avanti ancora, domani sera a Benevento, ma anche la prossima settimana quando la Roma ospiterà allo Stadio Olimpico prima il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League e poi il Milan in campionato. Sempre però con il solito dubbio che aleggia sulla scelta: ma i due possono giocare anche insieme o no?

Dzeko e Mayoral hanno giocato insieme solo 25 minuti, tutti concentrati nel derby di ritorno. “Sono due giocatori diversi – ha detto Fonseca – Dzeko è più forte in appoggio, a legare il gioco mentre Mayoral invece cerca più la profondità. Se possiamo vederli immaginare di vederli insieme? Dipende dall’immaginazione..”.

E immaginando possono anche convivere, Dzeko come centravanti di riferimento e Mayoral a giragli intorno. Con il bosniaco a sfruttare anche i palloni alti e lo spagnolo ad andare dentro, attaccando lo spazio, magari sfruttare anche le spizzate di Edin.