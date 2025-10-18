Corriere dello Sport (L. Scalia) – “Da grandi poteri derivano grandi responsabilità”: chissà se Gasperini lo ha ricordato a Wesley e Tsimikas, chiamati ad arginare Dimarco e Dumfries. All’Olimpico le corsie della Roma saranno sotto pressione: molto passerà dalle loro prestazioni.

L’assenza di Angeliño per bronchite riduce le alternative, con Rensch unica possibile riserva. Gasperini dovrà gestire le energie per non restare senza cambi sugli esterni.

Wesley, escluso dalla Seleção per una contusione, ha approfittato della sosta per recuperare dopo una stagione logorante col Flamengo. Ora è pronto a sfidare Dimarco con rinnovata esplosività.

Tsimikas, invece, alterna luci e ombre: decisivo con l’assist per Mancini contro il Nizza, ma colpevole nell’errore col Lilla. Leader della Grecia, cerca continuità dopo il flop Mondiale. Contro Dumfries servirà il suo miglior volto: concentrato, aggressivo e preciso.