Per Sergio Oliveira un’altra chance, ma futuro in bilico

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Stasera Sergio Oliveira potrebbe avere una chance per tornare titolare, ma la strada per la conferma in giallorosso è ancora lunga. Il portoghese da quando è arrivato alla Roma in prestito ha giocato 517 minuti segnando due gol e fornendo un assist ma il suo rendimento è andato via via in calo dopo un’ottima partenza.

Il prezzo del ricatto è fissato a dodici milioni di euro, una cifra importante per le casse della Roma e Tiago Pinto si è riservato di fare una valutazione con Mourinho al termine della stagione. Il suo agente, il potentissimo Jorge Mendes, sta lavorando per garantirgli il futuro nella Capitale, ma molto dipenderà dal rendimento del centrocampista e da quello che deciderà l’allenatore.