La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Sarà l’ultima passerella alla Scala del calcio per Ranieri, alla sua 37ª presenza da avversario. Emozioni a parte, la Roma ha bisogno di punti per inseguire l’Europa. Ranieri, alla 35ª sfida contro l’Inter, pensa a un centrocampo folto con Cristante e Koné mezzali accanto a Paredes, per contrastare la forza nerazzurra.

In attacco, ballottaggio tra Dovbyk e Shomurodov, con l’ucraino in leggero vantaggio. Restano dubbi sul modulo: se sarà 3-4-2-1, accanto a Soulé agirà uno tra Pellegrini o El Shaarawy. Confermati Saelemaekers e Angelino sulle fasce.