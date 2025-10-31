Per Paulo ipotesi triennale

Il Corriere dello Sport (G. Mar) – Un biennale o un triennale nel futuro di Paulo Dybala. Anche se i dialoghi tra il club e il suo entourage non sono ancora partiti ufficialmente, da settimane l’argomento del rinnovo di un contratto che scadrà il 30 giugno è nell’agenda di Massara. Per fare in modo che le buone intenzioni si trasformino in atti concreti deve verificarsi quanto segue: Dybala continua a star bene fisicamente e a incidere sui risultati della squadra, accetta una riduzione dell’ingaggio che oggi si attesta sugli 8 milioni netti e sfugge alla tentazione di trasferirsi in Argentina per chiudere lì la propria carriera. Sul secondo e sul terzo punto pare già esserci un convincimento importante da parte del calciatore, che a febbraio diventerà papà e vorrebbe far crescere a Roma la sua bambina. D’altro canto, Paulo è un leader riconosciuto da tutti: dai tifosi agli sponsor, passando per l’allenatore. Le premesse per la fumata bianca ci sono. Quando, nelle prossime settimane, il suo agente Noval sbarcherà a Roma comincerà la vera e propria trattativa.