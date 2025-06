Il Messaggero (S. Carina) – Entro lunedì bisogna fare plusvalenza. In caso contrario, si andrà incontro a una violazione: un anno fa fu trascurabile e la Roma se la cavò con una semplice multa di due milioni di euro. Stavolta si andrebbe incontro a una restrizione nella lista Uefa.

Difficile è però vendere. Shomurodov ha ricevuto offerte non superiori a 5 milioni: troppo pochi. Abraham guadagna tanto e porterebbe plusvalenza solo se venduto a una ventina di milioni. Facile sarebbe sacrificare un big ma Massara non vuole e per questo il cerchio si sta spostando su Angelino o Celik, oltre che Cristante. Senza dimenticare Ndicka, a patto che qualcuno si avvicini a 35 milioni.