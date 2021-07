Per lo Special One una suite in albergo tra l’Ara Pacis e piazza di Spagna

Corriere della Sera (G. Piacentini) – In attesa di trovare una casa – nei giorni scorsi ne ha fatta visionare una all’interno di Palazzo Taverna, ma non è da escludere l’ipotesi Parioli vicino ai Friedkin – che soddisfi alcune sue esigenze (soprattutto la tutela della privacy, a cui tiene molto), e dopo aver terminato il periodo di quarantena a Trigoria, José Mourinho si è trasferito in un hotel in pieno centro a Roma.

Lo Special One vive (temporaneamente) in una suite di oltre 50 metri situata all’ultimo piano dell’hotel, a due passi da piazza di Spagna e dal Pantheon, alle spalle del Mausoleo di Augusto e non lontano dall’Ara Pacis. La distanza con Trigoria non è un problema, visto che la società gli ha messo a disposizione una macchina per gli spostamenti.