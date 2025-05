La Gazzetta dello Sport – Spunta un nome nuovo per l’attacco della Roma ed arriva direttamente dalla Turchia, dove nel Goztepe gioca come centravanti Romulo José Cardoso da Cruz, noto semplicemente come Romulo, attaccante brasiliano di 23 anni. In questa stagione ha segnato 15 gol in 30 partite, tra campionato e coppa. Arrivato in Turchia a gennaio 2024 dall’Atletico Paranaense per 2,5 milioni, oggi ne costa circa 15.