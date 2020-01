Per la sfida alla Juve torna Cristante

Archiviata la partita contro i granata, la Roma pensa all’altra squadra di Torino. Domenica alle 20.45 all’Olimpico arriva la Juventus e anche in questa occasione Paulo Fonseca non riuscirà ad avere tutto l’organico a disposizione. Oltre al lungodegente Zappacosta, il tecnico portoghese dovrà rinunciare a Kluivert e Pastore. “Kluivert ha iniziato a lavorare con noi, ma abbiamo parlato con lo staff medico e abbiamo capito che non sta bene e non voglio rischiare. Pastore è una situazione diversa, non è un trauma normale ma osseo, un problema più difficile da risolvere. Abbiamo bisogno di più tempo per recuperarlo” aveva detto l’allenatore in conferenza. Chi invece è prossimo a tornare a disposizione è Cristante, che questa settimana dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo. Fazio ieri è rimasto a casa per un fastidio all’adduttore, ma contro i bianconeri ci sarà, per Santon è più probabile che la strada della convocazione passi per Parma. Lo scrive Il Tempo.