Per la Roma e Fonseca primo esame vero

Il Tempo (F.Biafora) – Di ritorno dalla missione a Montecarlo, Dan e Ryan Friedkin ieri pomeriggio sono di nuovo sbarcati a Roma pronti ad assistere alla prima in casa della squadra. Una partita che arriva al culmine di una settimana complicata tra le decisioni degli organi federali e un mercato che non è riuscito a decollare. Quello della Juventus è un ostacolo che appare quasi invalicabile per i giallorossi che saranno guidati da Edin Dzeko. Negli ultimi giorni Fonseca ha dovuto convivere con numerosi voci sul suo futuro. Fare un regalo alla proprietà texana potrebbe spazzare via tanti dubbi almeno sulla panchina. L’obiettivo primario dei Friedkin, impegnati in particolare nella ricerca di un nuovo direttore sportivo, è quello di costruire una struttura più compatta e che possa portare alla creazione di un progetto a lungo termine. L’attualità, però, è rappresentata dalla sfida contro la Juventus e Fonseca, che ha dribblato ogni domanda di mercato, è fiducioso: “Stiamo meglio rispetto all’inizio dello scorso anno. Abbiamo lavorato molto su questa partita, ho difucia nei giocatori che giocheranno“.