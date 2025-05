Il Messaggero (A. Angeloni) – Cara Roma, ricordi dov’eri? E chi ci credeva più? Forse nessuno. A gennaio si chiacchierava di salvezza da raggiungere il prima possibile; oggi c’è l’occasione per mettere il musetto davanti a Lazio e Juventus per farsi largo per l’ultimo posto in Champions League. Claudio Ranieri è il fautore di questo sogno. Ha saputo ricostruire un gruppo che ha trovato sottoterra ed intristito dai risultati ottenuti.

L’unico che in quel momento non aveva perso la testa e neanche la speranza era proprio il tecnico di San Saba. Il derby del 5 gennaio ha tracciato un punto di svolta, oltre a ridare alla Roma la forza di risalire. Dal match contro il Parma, diciannove risultati utili di fila, con 15 vittorie e 4 pareggi.

Il miracolo è compiuto e Ranieri sa che a Roma adesso lo considerano un santone che tutto può. La sua squadra è arrivata al punto di essere padrona del suo destino e con tre vittorie contro Atalanta, Milan e Torino, è matematicamente quarta. Superare la formazione di Gasperini non è scontato ma in casa sono riusciti a battere solo il Bologna.