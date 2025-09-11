La Gazzetta dello Sport (M. Iaria) – Per rispettare il fair play finanziario la Roma dovrà recuperare circa 90 milioni entro giugno. L’obiettivo è contenere il rosso entro i 60 milioni nel triennio 2023-26: dopo il -81 del 2023-24 ridotto a -60 ai fini Uefa e i miglioramenti dell’ultima stagione, il 2025-26 dovrà chiudere vicino al pareggio.

Pesano i 40 milioni di plusvalenze già contabilizzati, i costi aumentati di 10 milioni e i 12 in meno per la scadenza del contratto con Riyadh Season. Le cessioni restano decisive, con Koné e Ndicka tra i principali indiziati, oltre all’arrivo di un nuovo sponsor e ai risultati sportivi.