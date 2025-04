La Repubblica (N. Maurelli) – L’ultimo rifornimento di emozioni la Roma ha scelto di farlo davanti ai suoi tifosi, benzina indispensabile per lo sprint finale di un campionato dove la macchina guidata da Claudio Ranieri viaggia senza sbandare da ormai sedici partite, col doppio pareggio contro Juventus e Lazio che però ha acceso la spia della riserva. In vista della sfida dell’Olimpico contro il Verona in programma domani, tremila giallorossi – tanti bambini, visto l’inizio delle vacanze pasquali – hanno animato il Tre Fontane durante l’allenamento del club a porte aperte (come a gennaio), rasserenando il clima di pioggia e le facce dei calciatori, apparsi tranquilli.

Oltre ai gol di Hummels e Soulé, vanno segnalate le assenze di Gollini, El Shaarawy e Dovbyk, che a Trigoria hanno svolto un allenamento differenziato in palestra. Semplice gestione, anche se il centravanti ucraino non sta certo vivendo uno dei suoi periodi migliori, complice pure il rendimento altalenante delle ultime partite. Mancava pure l’infortunato Dybala, mentre a osservare la Roma insieme al direttore sportivo Florent Ghisolfi, c’erano tre vecchie conoscenze: Candela, Tonetto e Cappioli. Un clima di festa – dagli spalti hanno cantato “tanti auguri a te” a Mancini per i suoi 29 anni – cavalcato da Ranieri. La quiete prima della volata finale, per un posto in Europa e per il nuovo allenatore, con la possibile separazione tra il Real Madrid e Ancelotti che alimenta il sogno dei romanisti.