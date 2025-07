Corriere dello Sport – La Roma conta di chiudere la settimana prossime per Daniele Ghilardi. Roma e Verona sono sostanzialmente d’accordo sulla valutazione complessiva del giocatore – 10 milioni o qualcosa in più – ma va studiata la formula. Titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. La Roma, che vorrebbe portare il giocatore quanto prima a Trigoria, preferirebbe inserire nella trattativa qualche giovane in modo da abbassare il cash. Occhio, però, alla concorrenza di Atalanta e Betis.