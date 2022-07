Per Frattesi la trattativa è alla luce del sole

La Repubblica (A. Di Carlo) – La Roma non molla, il Sassuolo non indietreggia. E così la distanza tra i club, dopo l’incontro avvenuto ieri mattina a Rimini, non ha prodotto significativi passi in avanti per il ritorno in giallorosso di Davide Frattesi.

Le due società hanno rotto gli indugi e giocano ormai da giorni a carte scoperte: la Roma non vuole andare oltre i 20 milioni, puntando forte sulla ferma volontà del ragazzo (rientrato a Roma in questi giorni) di mettersi a disposizione di José Mourinho. Il Sassuolo, invece, ha fatto capire, tramite il suo ad Carnevali, di non voler scendere troppo dai 30 richiesti, valutazione in linea con il mercato europeo secondo il club neroverde.

La contropartita giusta (Volpato e Missori i nomi sul tavolo) e un ulteriore sforzo economico da parte di Tiago Pinto può avvicinare le parti, che si rivedranno ad inizio della prossima settimana con l’idea di provare a chiudere. Intanto al gm giallorosso è stato proposto Danilo, mediano del Palmeiras, classe 2001.