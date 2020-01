Per Fonseca scelte obbligate. Florenzi dal 1′

Contro la Juventus Fonseca sarà costretto a confermare la squadra che ha perso col Torino. Gli infortuni continuano a condizione la stagione della Roma e l’ultimo a fermarsi è stato Mkhitaryan. Inoltre Spinazzola, che poteva insidiare Florenzi per il ruolo di terzino, anche ieri è rimasto a casa per l’influenza. Ha ripreso ad allenarsi Zaniolo e Cristante potrebbe andare in panchina quasi tre mesi dopo l’infortunio che lo fermò contro la Sampdoria. Lo scrive il Corriere dello Sport.