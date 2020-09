Per Fonseca c’è solo Smalling, Under: prestito senza obbligo di riscatto

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – “Smalling per me è una necessità, lo voglio qui“. Non ha usato giri di parole Paulo Fonseca, che ha ribadito quanto detto alla vigilia della gara contro il Verona. La trattativa prosegue, con il calciatore che continua ad aspettare la Roma, nonostante gli interessamenti di altre squadre, in Premier League e non solo. Il tempo a disposizione comincia ad essere poco e domenica all’Olimpico arriva la Juventus. Una partita che rischia di essere già uno spartiacque per Fonseca. Dalla Spagna rimbalza una notizia di un sondaggio fatto dalla proprietà per Massimiliano Allegri, che sarebbe la prima scelta di Friedkin se le cose non dovessero andare bene per il tecnico portoghese. Da ieri è ufficiale il passaggio di Cengiz Under al Leicester, in prestito con diritto di riscatto fissato a 23 milioni di euro.