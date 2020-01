Per Fonseca almeno c’è Fazio

I convocati di Fonseca per la partita di questa sera sono 21 e torna a disposizione anche Federico Fazio, che era assente dal 15 dicembre per un problema muscolare. Prima convocazione per l’attaccante della Primavera Estrella Galeazzi. Fronte mercato: il Napoli avrebbe superato la Roma nella corsa a Politano anche se i giallorossi hanno dalla loro la volontà del giocatore. Le alternative in questo momento sono Shaqiri e Suso. Lo riporta Tuttosport.