La Repubblica – Un Papa americano. Ma anche un Papa sportivo. Robert Francis Prevost, quando non aveva ancora vestito i panni di Leone XIV, ama ogni forma di sport: sia quello praticato, sia quello goduto da spettatore. E, nonostante l’origine statunitense, ama il calcio. Inevitabile, allora, la domanda: per chi tifa il Papa? Papa Francesco aveva una dichiarata passione per il San Lorenzo de Almagro, squadra argentina per cui faceva il tifo anche suo papà. Prevost ha una passione per il tennis, che ha sempre praticato, ma negli anni è cresciuto anche il suo amore per il calcio. E per chi batta il suo cuore lo ha rivelato uno dei suoi amici, Giuseppe Pagano, sacerdote del convento degli Agostiniani di Santo Spirito a Firenze. E potrà stupire. “Prevost nel calcio è un grande tifoso della Roma”, ha detto Pagano.

E per un curioso gioco del destino – non sembri blasfemo – la sua elezione coincide con il 42° anniversario del secondo scudetto della Roma, 8 maggio 1983. E in Piazza San Pietro sono state fotografate, prima della sua elezione, sciarpe e bandiere giallorosse. Padre Pagano lo sa perché i due sul calcio hanno scherzato spesso: “L’ho sentito dopo la partita Roma-Fiorentina – ha raccontato – e gli ho detto scherzando: la vittoria della Roma è il primo miracolo di Francesco dopo la morte”. Chissà come l’avrà presa Papa Leone. Ma non c’è solo il calcio, dicevamo. Anzi.

Pagano spiega: “Ama gli sport, andava allo stadio volentieri, ma ama anche guidare la macchina, lo farebbe per ore”. Adesso, purtroppo, diventerà davvero complicato. Ancora di più praticare la passione che lo stesso Prevost ha raccontato, in passato: “Il tennis mi ha insegnato la pazienza e la disciplina. Mi considero un discreto giocatore amatoriale, non vedo l’ora di tornare in campo”. Era il 2023, oggi sa bene che sia un’eventualità improbabile.