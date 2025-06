Corriere dello Sport (R. Maida) – Lorenzo Pellegrini vuole accorciare la prognosi e conta di farcela in 100 anziché nei 4 mesi previsti; obiettivo, questo, che il Dottor Lempainen ha definito possibile, e quindi essere disponibile per inizio campionato.

In questi giorni Pellegrini ha abbandonato le stampelle e ora può avviare la seconda parte del protocollo, che prevede lavoro in piscina. Dovrà, inoltre, cominciare a correre sulla sabbia. Se non ci saranno intoppi, potrà ricominciare gli allenamenti sul campo.