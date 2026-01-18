Lorenzo Pellegrini ha deciso: vuole continuare con la Roma. Tanto che la società giallorossa pensa al rinnovo. Il giovane romano piace a Gasperini, che infatti vorrebbe tenerlo in rosa anche per il prossimo anno. Quest’estate, il calciatore era lontano dal progetto giallorosso, ma sembra essersi invertita la rotta.
Secondo quanto riportato da TuttoSport con il contratto in scadenza, il rinnovo verrebbe prolungato fino al 2029. Un ruolo chiave nella trattativa lo starebbe giocando lo stesso Pellegrini, pronto a venire incontro al club accettando una riduzione dell’ingaggio pur di restare a Roma: una disponibilità che potrebbe favorire un’accelerazione verso l’accordo.