Il Corriere dello Sport (G. Marota) – In testa alla classifica, Pellegrini non pone limiti alla Roma: «Migliorarsi sempre», ha dichiarato a DAZN, sottolineando la mentalità del gruppo che si rialza sempre.

Contro il Sassuolo ha centrato un palo e garantito mezz’ora di grande qualità, confermando il rendimento già visto a Firenze.

Dopo le sconfitte con Inter e Viktoria Plzen, il centrocampista evidenzia la voglia di vincere: «Con il Sassuolo non potevamo sbagliare».