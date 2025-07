Il Messaggero (G. Lengua) – Per Pellegrini questo dovrà essere l’anno del riscatto, quello in cui riuscirà a riprendersi il posto nella Roma – contratto in scadenza nel 2026 – e in Nazionale. Gattuso lo ha chiamato nei giorni scorsi per interessarsi del suo recupero. Prima di rientrare in gruppo, Pellegrini dovrà attendere un mese, mentre dai primi di agosto potrà cominciare la preparazione atletica. Il ritorno in campo è previsto per settembre ma senza fretta. Gasperini potrebbe essere l’uomo del rilancio.