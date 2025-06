Pellegrini, un sorriso per Gasp

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Gasperini si aspetta di ritrovare un sorriso per puntare su Pellegrini: “Vale per Lorenzo e per gli altri: tutti devono avere lo spirito e la mentalità di fare la migliore stagione”. E sul calcio che deve essere un divertimento: “Se non sorridi non giochi a calcio”.

La volontà del capitano è quella di continuare con la Roma, di dare il massimo e ritrovare quella sostanza e concretezza persa nel tempo. A fine agosto spera di poter tornare a disposizione, massimo dopo la sosta di settembre. Gasp avrà bisogno anche del leader, non solo del calciatore.