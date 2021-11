Pellegrini, turno di riposo in coppa. Uno tra Mkhitaryan e Shomurodov al suo posto

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Uno degli assenti contro il Bodo–Glimt potrebbe essere Lorenzo Pellegrini che si sta trascinando qualche problema al ginocchio sinistro per una botta presa in allenamento qualche giorno prima della sfida contro la Juventus.

Dopo quattro partite giocate da titolare, questa potrebbe essere quella giusta per far sfiammare il ginocchio e riposarsi in vista dell’ultima gara contro il Venezia prima della sosta per le nazionali. Dove anche lì non riposerà.

A quel punto il suo posto, in caso di forfait, lo potrebbe prendere uno tra Mkhitaryan e Shomurodov, sempre a secondo dell’impatto tecnico che vorrà dare il tecnico. Con l’armeno El Shaarawy giocherebbe a sinistra, con l’uzbeko chiaramente sarebbe una Roma più offensiva e l’ex Genoa giocherebbe quasi al fianco di Abraham.