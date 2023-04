Pellegrini: “Totti è il capitano per me, un onore sentire i complimenti. Siamo dispiaciuti, è stata decisa dagli episodi”

Lorenzo Pellegrini ha parlato nel post partita di Atalanta-Roma ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole:

Sconfitta che brucia e fa male come si approccia il capitano allo spogliatoio.

Oggi siamo tristi e arrabbiati dopo questa prestazione. Per me abbiamo fatto una partita di grande intensità decisa da qualche episodio che oggi è andato a nostro sfavore.

Totti: Per me Lorenzo è il giocatore più importante di questa Roma. Sta dimostrando tante cose come uomo e giocatore, noi tifosi siamo contenti di questo e complimenti per oggi per la prestazione da capitano.

Per me Francesco, è un onore anche solo ricevere un messaggio da lui o incrociare il suo sguardo. Lo ringrazio perché lui sa per me quanto è importante ogni parola che lui dice. Ci siamo sentiti tempo fa quando le cose non andavano. È incredibile come resterà per sempre il capitano della Roma e il capitano per me. Lo ringrazio sa quanto ci tengo e il mio stato d’animo in questo momento. Non riesco ad essere felice ora, ma lui conosce il nostro rapporto che è sempre stato stupendo.