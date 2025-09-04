Un passo importante verso il pieno recupero per Lorenzo Pellegrini, il numero 7 della Roma. In una mattinata di test amichevoli a Trigoria, il centrocampista giallorosso è tornato finalmente in campo dopo un lungo stop dovuto a una lesione muscolare che lo ha tenuto fuori gran parte della preseason. Sessanta minuti giocati contro il Roma City, squadra di Eccellenza retrocessa dalla Serie D la scorsa estate, in una partita che ha visto i giallorossi imporsi per un netto 8-0.

Al termine del match, Pellegrini ha festeggiato il suo rientro con un post su Instagram, accompagnando una foto della gara con la semplice ma significativa didascalia: “Sentirsi bene”. Un messaggio che conferma il completamento del suo percorso di riabilitazione e la voglia di rimettersi a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini.