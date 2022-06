Lorenzo Pellegrini ieri non ha preso parte al match di Nations League contro la Germania. Gli Azzurri sono stati demoliti dagli avversari che hanno calato la manita. Dopo la disfatta però, il capitano della Roma sul suo profilo Instagram ha deciso di ricordare la stagione appena passata. “È stata una stagione fantastica e indescrivibile, per questo non serve aggiungere parole. Avanti a testa alta pensando a crescere per continuare a toglierci soddisfazioni e alzare trofei”.