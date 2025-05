Lorenzo Pellegrini ha chiuso in anticipo la sua stagione a causa di una lesione al tendine del retto femorale della coscia destra. I tempi di recupero stimati sono di circa due mesi, rendendolo indisponibile per il rush finale della Roma. Inizialmente l’idea di un’operazione sembrava esclusa, ma ora il capitano giallorosso starebbe prendendo in considerazione l’intervento chirurgico, che comporterebbe uno stop ancora più lungo, come già vissuto da Dybala.

Lo scenario attuale complica anche il suo futuro: Inter e Napoli avevano mostrato interesse in vista dell’estate, ma l’infortunio ha raffreddato ogni possibile contatto. Il suo contratto con la Roma è valido fino al 2026 e, al momento, non si è mai parlato di rinnovo. Tutto resta in attesa: prima bisognerà capire quale strada scegliere per il recupero.