Pellegrini: “Sono un fan di Messi, un’emozione giocare contro di lui. Ronaldinho? Mi piaceva quello che ti trasmetteva giocando a calcio”

Lorenzo Pellegrini è pronto a trascinare la sua Roma alla ripresa del campionato. Nel frattempo, in una breve intervista a GOAL Italia, il capitano giallorosso ha raccontato qualche aneddoto. Uno dei goal che il numero 7 ricorda con più piacere è quello segnato di tacco nel derby vinto per 3-1 contro i rivali di sempre della Lazio, messo a referto in un periodo complicato sia per lui che per la squadra. Sul suo calciatore preferito del calcio odierno non ha dubbi e risponde: “Sono un fan di Messi, giocare contro di lui è un’emozione”. Infine un ricordo del suo idolo quando era bambino: “Uno di cui ero innamorato era Ronaldinho perché mi piaceva da morire la sua felicità, serenità e quello che ti trasmetteva giocando a calcio”.