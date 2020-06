Non aveva tanti minuti nelle gambe, ma Lorenzo Pellegrini appena entrato ha cambiato decisamente volto alla Roma. Il numero 7 ha regalato un’assoluta perla per il primo gol di Edin Dzeko e si è reso protagonista di altre giocate preziose in mezzo al campo. Il centrocampista lascia il suo pensiero sul suo profilo Instagram dopo la vittoria sulla Sampdoria. Queste le sue parole:

“Abbiamo superato il nostro primo obiettivo, ne rimangono 11 in campionato! Daje 💛❤️“.