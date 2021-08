Pellegrini rinnovo vicino, si tratta sui 4 milioni

La Gazzetta dello Sport (C.Zucchelli) – Al rientro dal Portogallo, Pinto si è rimesso a Trigoria a lavorare. Domenica ha concluso l’acquisto di Vina e ieri, oltre a dedicarsi alla cessione di Dzeko, ha incontrato gli agenti di Pellegrini. Con loro si è fatto il punto anche su Zalewski e Ciervo. Quest’ultimo dovrebbe andare a giocare in prestito, il primo dovrebbe restare in prima squadra. Naturalmente si è parlato anche del rinnovo di Pellegrini in scadenza nel 2022. Il giocatore è sereno, è convinto che la firma a arriverà, a maggior ragione con la partenza di Dzeko sarà più leader della squadra. Manca “solo” l’aspetto economico. La Roma si è presa qualche altro giorno prima di formalizzare la proposta: Pellegrini si aspetta un trattamento da capitano e top player. Per il club sarà più facile accontentarlo e arrivati, con i bonus, ai 4 milioni che chiede.