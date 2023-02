Pellegrini quello vero Lorenzo sta tornando

Il Corriere dello Sport ( J. Aliprandi ) –Lorenzo Pellegrini è pronto a conquistare lo Zini.

Quei pochi fischi dell’Olimpico arrivati alla fine della gara contro Empoli sono un lontano ricordo, Lorenzo li ha immediatamente messi alle spalle rispondendo sul campo, riscattandosi non a parole ma a fatti. Perché sa che la fascia di capitano è un onere e un onore, e che il suo compito è meritarla in ogni partita.

Contro la Cremonese (la squadra ieri è partita per Brescia, dove ha dormito) sarà la sua presenza numero 210 in campionato e la sua numero 222 con la maglia della Roma. Se partirà dal primo minuto (e ci sono tutti i presupposti) indosserà la fascia per la novantatreesima volta tra campionato e coppe.

Il turno di riposo nella gara contro il Verona deve avergli fatto molto bene. Lorenzo aveva bisogno di riposare e finalmente ci è riuscito. Perché quando Pellegrini sta bene è un altro giocatore, di un livello superiore. E cosi vuole continuare, con la speranza di essersi messo alle spalle gli infortuni muscolari e la sfortuna di quelli traumatici.